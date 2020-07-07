19:11

من برنامج: المسائية مصر: تنقلات وإعادة تدوير لأذرع إعلامية مقربة من السلطة

تشهد الساحة الإعلامية بمصر تنقلات لمذيعي الفضائيات الخاصة، الذين اشتهروا بـ”الأذرع الإعلامية” في عملية إعادة تدوير لهؤلاء الإعلاميين.

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المصدر : الجزيرة مباشر