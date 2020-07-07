16:36

من برنامج: المسائية ليبيا: تداعيات قصف قاعدة الوطية الجوية

حذرت وزارة الخارجية الليبية من تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات دولية وإقليمية، ودعا المتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي الشعب الليبي للتفطن لما يحاك ضد الوطن.

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المصدر : الجزيرة مباشر