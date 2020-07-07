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من برنامج: المسائية

ليبيا: استهداف قاعدة الوطية والوفاق تتعهد بالرد

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية صلاح النمروش إن قواتهم سترد على قصف قاعدة الوطية العسكرية، وذلك عقب ساعات من استهدافها بطائرة حربية.
7/7/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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