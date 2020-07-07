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من برنامج: المسائية ليبيا: استهداف قاعدة الوطية والوفاق تتعهد بالرد

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية صلاح النمروش إن قواتهم سترد على قصف قاعدة الوطية العسكرية، وذلك عقب ساعات من استهدافها بطائرة حربية.

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المصدر : الجزيرة مباشر