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من برنامج: المسائية سد النهضة: خلافات جوهرية في الجانبين الفني والقانوني

أعلنت وزارة الري المصرية إن الخلافات بشأن مفاوضات سد النهضة في الجانبين الفني والقانوني، ووصفتها بالخلافات الجوهرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر