21:35

من برنامج: المسائية الصحة العالمية تحث الحكومات إلى الاستفاقة ووقف تفشي كورونا

حثت منظمة الصحة العالمية الجمعة الدول المتضررة من أزمة وباء كوفيد-19 على الاستفاقة والانخراط في المعركة لمواجهة تفشيه لأن الأرقام لا تكذب.

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المصدر : الجزيرة مباشر