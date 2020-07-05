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من برنامج: المسائية استمرار مفاوضات سد النهضة وسط خلافات فنية وقانونية

تواصلت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، عبر تقنية الفيديو بواسطة الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

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المصدر : الجزيرة مباشر