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من برنامج: المسائية وزير الري المصري يتهم إثيوبيا بعدم الشفافية بشأن سد النهضة

كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن سد النهضة يمثل خطورة كبيرة، في حال انهياره، حيث سيغرق السودان بالكامل وسيخسر الجميع.

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المصدر : الجزيرة مباشر