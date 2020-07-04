16:47

من برنامج: المسائية والدا ريجيني: لقد انتهى الآن وقت الصبر والثقة

اعتبر والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر عام 2016، أن سحب السفير الإيطالي من القاهرة يبقى السبيل الوحيد للمضي قدما لتحقيق العدالة فحسب بل وللحفاظ على كرامة إيطاليا.

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المصدر : الجزيرة مباشر