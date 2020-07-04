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من برنامج: المسائية نقابة الأطباء المصرية تنعى أربعة أطباء جدد

نعت نقابة الأطباء المصرية أربع أطباء جدد بين أعضائها توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي وفيات الأطباء بفيروس كورونا ارتفع إلى 110 طبيبا.

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المصدر : الجزيرة مباشر