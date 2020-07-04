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من برنامج: المسائية مصر: بعد سبع سنوات من الانقلاب.. يسود القمع وينهار الاقتصاد

استضافت حلقة المسائية “الجمعة”، الكاتبة والصحفية ناديا أبو المجد للحديث عن قراءات أهم ما جاء في الصحافة العالمية، وتطورات الاحداث في المنطقة العربية.

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المصدر : الجزيرة مباشر