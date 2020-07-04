23:50

من برنامج: المسائية صندوق النقد الدولي يرفع الفائدة على مصر

رفع صندوق النقد الدولي سعر الفائدة على مصر لتجاوزها سقف الاقتراض محذراً من مخاطر مالية وارتفاع الديون في ظل الاضطرابات الاقتصادية المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن جائحة كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر