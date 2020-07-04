21:06

من برنامج: المسائية تركيا تطالب فرنسا بالاعتذار بسبب مواجهة المتوسط بلا شروط

طالبت تركيا فرنسا بالاعتذار عما قالت إنها اتهامات خاطئة بشأن حادث بحري بين البلدين في البحر المتوسط، ما تسبب في تفاقم التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

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المصدر : الجزيرة مباشر