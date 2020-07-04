13:55

من برنامج: المسائية "أرحل يا فاشل" ضمن الأكثر تداولا في مصر في ذكرى 3 يوليو

في الذكرى السابعة لانقلاب 3 يوليو 2013 في مصر، جاء هاشتاج “أرحل يا فاشل” ضمن الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر