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من برنامج: المسائية مباشر: محمد الحسن لبات متحدثا عن أزمات القارة الأفريقية

استضافت حلقة المسائية “الأحد”، البروفيسور محمد الحسن لبات المستشار الرئيسي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، للحديث عن الأزمات التي تشهدها قارة أفريقيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر