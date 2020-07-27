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من برنامج: المسائية تونس: تكليف هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، ويعد المشيشي (46 عاما) من الكفاءات المستقلة وهو حاصل على شهادات جامعية في العلوم القانونية وعلوم الإدارة.

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المصدر : الجزيرة مباشر