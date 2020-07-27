21:09

من برنامج: المسائية السيسي: نرفض أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن موقف القاهرة ثابت بشأن سد النهضة، خاصة فيما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد تعبئة وتشغيل السد.

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المصدر : الجزيرة مباشر