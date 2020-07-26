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من برنامج: المسائية علي أرباش: آيا صوفيا أمل المساجد المظلومة في العالم

قال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، إن إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا للعبادة بمثابة شعاع أمل لمساجد الأرض الحزينة والمظلومة.

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المصدر : الجزيرة مباشر