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من برنامج: المسائية ردود فعل يونانية غاضبة رفضا لافتتاح آيا صوفيا للصلاة

تواصلت في اليونان ردود الفعل الغاضبة ضد تركيا لقيامها بافتتاح مسجد آيا صوفيا للصلاة، حيث نظمت العديد من مدنها مظاهرات واحتجاجات شهدت حرق العلم التركي.

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المصدر : الجزيرة مباشر