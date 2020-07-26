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من برنامج: المسائية دعاوى قضائية ضد ليبيين طالبوا بتدخل الجيش المصري

أعلن حكماء وأعيان قبائل ليبية البدء برفع دعاوى قضائية ضد ممثلي قبائل طالبوا بتدخل الجيش المصري لـمهاجمة الشعب الليبي واحتلال أراضيه.

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المصدر : الجزيرة مباشر