14:20

من برنامج: المسائية قيس سعيد: تونس لن تكون مرتعا للعملاء والمتآمرين

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطراف لم يسمها بالسعي لإثارة الفوضى في البلاد بالتعاون مع أطراف خارجية، مشددا على أن السلطات التونسية ستفشل كل مخططاتهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر