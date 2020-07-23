11:10

من برنامج: المسائية الخطوط القطرية تطالب دول الحصار بتعويضات مالية

تقدمت مجموعة الخطوط الجوية القطرية بأربعة طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر