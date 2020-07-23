21:20

من برنامج: المسائية اتفاق تركي روسي سعيا لوقف إطلاق النار في ليبيا

اتفقت تركيا وروسيا على مواصلة السعي لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وإتاحة المجال أمام تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

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المصدر : الجزيرة مباشر