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من برنامج: المسائية إثيوبيا: أكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، إن بلاده أكملت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، وهو محل نزاع بين إثيوبيا ودولتي المصب السودان ومصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر