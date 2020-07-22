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من برنامج: المسائية هجوم على معسكر للجيش المصري في شمال سيناء (فيديو)

قال شهود عيان إن الطيران الحربي المصري نفذ عدة غارات جوية شمال وجنوب قرية رابعة غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء بعد هجوم بقذائف الهاون على معسكر تابع للجيش المصري.

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المصدر : الجزيرة مباشر