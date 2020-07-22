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من برنامج: المسائية مجلس النواب في طرابلس يرفض قرار البرلمان المصري

رفض مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس، قرار البرلمان المصري بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات خارج البلاد في الجبهة الغربية.

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المصدر : الجزيرة مباشر