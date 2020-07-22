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من برنامج: المسائية رايتس ووتش: الدوري الإنجليزي مطالب باحترام حقوق الإنسان في صفقة نيو كاسل

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع مؤسسة فيرسكوير بروجكتس، الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد كرة القدم احترام حقوق الإنسان في جميع أعماله.

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المصدر : الجزيرة مباشر