20:24

من برنامج: المسائية "هيومن رايتس ووتش" تحذر من تفشي كورونا في السجون المصرية

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من تفش محتمل لفيروس كورونا في عدد من السجون وأقسام الشرطة في مصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر