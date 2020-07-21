27:10

من برنامج: المسائية تطورات وتداعيات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، أنها اتفقت مع الجانب الصيني، على أن تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في القارة الإفريقية.

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المصدر : الجزيرة مباشر