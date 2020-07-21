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من برنامج: المسائية البرلمان المصري يجيز للجيش التدخل عسكريا في ليبيا

وافق البرلمان المصري على قرار يجيز قيام الجيش بمهام قتالية في الخارج، مما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، بعد أيام من حديث الرئيس السيسي عن عمليات عسكرية محتملة في ليبيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر