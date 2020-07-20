19:57

من برنامج: المسائية مصر: الأزهر يعترض رسميا على مشروع قانون تنظيم الافتاء

أعلن الأزهر رفضه مشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء المصرية عشية مناقشته في البرلمان، مؤكدا أنه يمس استقلاليته.

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المصدر : الجزيرة مباشر