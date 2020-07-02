13:08

من برنامج: المسائية تركيا: محاكمة غيابية لقتلة جمال خاشقجي

أعلنت أنييس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، عن وصولها إلى إسطنبول قبيل بدء محاكمة غيابية من القضاء التركي لقتلة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

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المصدر : الجزيرة مباشر