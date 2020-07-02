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من برنامج: المسائية تركيا تتهم فرنسا بانتهاج سياسة منحازة بشأن ليبيا

قال سفير تركيا في باريس إسماعيل حقي موسى، إن فرنسا تنتهج سياسة منحازة بشأن ليبيا وتغض الطرف عن انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من قبل دول إقليمية لصالح حفتر.

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المصدر : الجزيرة مباشر