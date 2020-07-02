19:38

من برنامج: المسائية اليمن: تواصل مظاهرات الغضب في تعز ضد أبو ظبي والرياض

خرج آلاف اليمنيين في مظاهرات حاشدة بمدينة تعز جنوبي اليمن، ضد سياسة التحالف الإماراتي السعودي في بلادهم، واحتجاجاً على انهيار العملة المحلية، وتردي الأوضاع المعيشية.

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المصدر : الجزيرة مباشر