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من برنامج: المسائية

فرنسا: تحقيق قضائي بحق ولي عهد أبو ظبي

رحبت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها في جنيف، بفتح القضاء الفرنسي لتحقيق قضائي ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بشأن احتمال التواطؤ في أعمال تعذيب في حرب اليمن.
19/7/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
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