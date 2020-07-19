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من برنامج: المسائية فرنسا: تحقيق قضائي بحق ولي عهد أبو ظبي

رحبت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها في جنيف، بفتح القضاء الفرنسي لتحقيق قضائي ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بشأن احتمال التواطؤ في أعمال تعذيب في حرب اليمن.

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المصدر : الجزيرة مباشر