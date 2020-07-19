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من برنامج: المسائية سد النهضة.. مصالح متضاربة وأزمة تبحث عن حل

استضافت حلقة المسائية “السبت”، الدكتور صالح حمد رئيس اللجنة الفنية السودانية في مفاوضات سد النهضة، للحديث عن أبرز النقاط الخلافية في مفاوضات سد النهضة.

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المصدر : الجزيرة مباشر