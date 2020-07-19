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من برنامج: المسائية رصد مقاتلات روسية ووحدات دفاع جوي في الجفرة

رصدت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر، وجود مقاتلات روسية ووحدات دفاع جوي جديدة في قاعدة الجفرة الجوية القريبة من مدينة سرت، والواقعة تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

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المصدر : الجزيرة مباشر