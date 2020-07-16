16:05

من برنامج: المسائية مصر: نقابة الأطباء تنعى 4 أطباء جدد بسبب كورونا

نعت النقابة العامة لأطباء مصر أربعة من الأطباء توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وقالت النقابة في حسابها على فيسبوك أن عدد الاطباء الذين توفوا جراء كورونا بلغ 117 طبيبا.

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المصدر : الجزيرة مباشر