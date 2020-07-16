20:15

من برنامج: المسائية ليبيا: حكومة الوفاق تنشر صورة لإمدادات مصرية لحفتر

نشرت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق الوطني في ليبيا صورة قالت انها تظهر امدادات عسكرية قادمة من مصر إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

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المصدر : الجزيرة مباشر