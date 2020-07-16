27:45

من برنامج: المسائية الفخفاخ يقدم استقالته للرئيس التونسي

قالت الرئاسة التونسية إن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قدم استقالته إلى الرئيس قيس سعيد، وكتبت الرئاسة في بيان نشر على فيسبوك أن الفخفاخ قدم استقالته لتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات.

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المصدر : الجزيرة مباشر