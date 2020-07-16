08:45

من برنامج: المسائية إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 عن مواعيد وملاعب مباريات المونديال الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر