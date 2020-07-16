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من برنامج: المسائية إثيوبيا تعلن البدء في عملية ملء سد النهضة

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي عن بدء تخزين المياه في سد النهضة، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان من دون التوصل لاتفاق بينهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر