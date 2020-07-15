19:36

من برنامج: المسائية محكمة العدل الدولية تصدر حكما لصالح قطر ضد دول الحصار

حكمت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لصالح قطر في خلافها القائم منذ2017 مع دول خليجية ومصر فرضت حصارا جويا على الدوحة.

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المصدر : الجزيرة مباشر