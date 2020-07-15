11:40

من برنامج: المسائية شاهد: تفاصيل استدعاء السلطات الإسبانية للمقاول المصري محمد علي

قال المقاول والفنان المصري محمد علي إن السلطات الإسبانية قامت باستدعائه بعد طلب قدمته السلطات المصرية لتسليمه عبر الإنتربول الدولي.

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المصدر : الجزيرة مباشر