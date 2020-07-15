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من برنامج: المسائية تونس: الفخفاخ يدعو لتوفير المناخ المناسب لإنجاز الاستحقاقات

قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من الإرباك والمناورات السياسية، وإن الوضع الدقيق يقتضي من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن.

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المصدر : الجزيرة مباشر