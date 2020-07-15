31:40

من برنامج: المسائية برلمان طرابلس يرفض أي تدخل عسكري مصري في ليبيا

أعرب نواب في مجلس النواب الليبي يتخذون من العاصمة طرابلس مقرا لهم حاليا عن رفضهم للبيان الصادر باسم المجلس والداعي لتدخل مصر عسكريا.

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المصدر : الجزيرة مباشر