24:09

من برنامج: المسائية جولة ختامية لمفاوضات سد النهضة وسط انقسامات

اتفقت الأطراف المعنية بمفاوضات سد النهضة على تمديد المفاوضات للمرة الثانية ولجلسة أخيرة، وذلك عقب انتهاء جلسة تفاوض شارك فيها وزراء دول مصر والسودان وإثيوبيا.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر