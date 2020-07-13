23:22

من برنامج: المسائية إعادة انتخاب المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

أعاد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا انتخاب خالد المشري رئيسا له للمرة الثالثة على التوالي، وذلك من الجولة الأولى للتصويت بعدما حصل على 73 صوتا من أصل 132 .

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المصدر : الجزيرة مباشر