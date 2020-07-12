20:45

من برنامج: المسائية قوى تركية تصف إعادة فتح أيا صوفيا للصلاة بالشوق الذي تحول إلى حقيقة

وصفت قوى تركية إعادة أيا صوفيا إلى جامع وفتحه للصلاة بالشوق الذي دام عشرات الأعوام وتحول إلى حقيقة، فيما تواصلت الانتقادات الغربية للخطوة التركية.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر