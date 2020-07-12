07:05

من برنامج: المسائية سد النهضة.. مصر ترفض مقترحا إثيوبيا بشأن النقاط الخلافية

قالت وزارة الموارد المائية المصرية إن ثامن أيام مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا، انتهت دون التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر