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من برنامج: المسائية رئيس الأركان الليبي: ننتظر تعليمات المجلس الرئاسي لتحرير سرت

أكد رئيس الأركان الجيش الليبي الفريق محمد الشريف، أن تركيا ساندت بلاده في تحرير العاصمة طرابلس، واتفاقية التعاون العسكري معها لا تزال في بدايتها.

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المصدر : الجزيرة مباشر